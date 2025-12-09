Messi nominato MVP del 2025 in MLS: secondo successo di fila, è il primo a riuscirci

Grazie alla vittoria sui Vancouver Whitecaps (3-1) nella finale della MLS Cup, l'Inter Miami ha vinto il suo primo titolo laureandosi campione degli Stati Uniti. A prendersi le copertine in tutto il mondo è chiaramente Lionel Messi. A 38 anni l'argentino ha fatto la differenza per il primo successo della squadra rilevata nel 2020 da una cordata capeggiata da David Beckham.

E nella giornata di oggi la Federazione calcistica statunitense ha reso noto che l'ex Barcellona è stato nominato come l'MVP della stagione 2025 della Major League Soccer.

L'argentino ha segnato 29 gol e fornito 16 assist in 28 partite della stagione regolare prima di finire con sei gol e sette assist in sei partite di playoff. Prestazioni che gli sono valse il titolo di miglior giocatore della stagione in MLS. La Pulga fa dunque il bis dopo essersi aggiudicato il premio anche nella stagione 2024 (è il primo giocatore a riuscirci).

Dopo il successo sui Vancouver, Messi ha rimarcato: "L'idea era di portare il club in cima alla vetta, una sfida perché aveva pochi anni di vita. Nella Coppa del Mondo per Club abbiamo fatto un ruolo degno, più di quanto ci si aspettasse da noi. È stata una bella esperienza, ma le altre squadre si sono riposate".