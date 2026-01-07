Semenyo-Bournemouth, lieto fine: gol vittoria al 95' ed è il suo compleanno. Ora il City

Quando sembra che il destino entri in gioco. Chiedete ad Antoine Semenyo cos'è successo questa sera nell'ultima partita che ha giocato con la maglia del Bournemouth, prima di certificare il passaggio al Manchester City. L'esterno offensivo ghanese classe 2000 ha festeggiato questa sera il suo 26º compleanno in una maniera che difficilmente dimenticherà.

Quasi come una storia a lieto fine, il giocatore ha segnato il gol della vittoria al 95º minuto ai danni del Tottenham, in quella che è quasi certamente la sua ultima apparizione con la maglia delle Cherries, sotto la guida di Andoni Iraola. Una rete che gli ha permesso di ricevere l'abbraccio caloroso dei tifosi del Bournemouth e una standing ovation dopo essere stato sostituito al 90'+10. Un tornado di emozioni, tutte nel giro di poco più di 90 minuti.

Mentre è atteso il suo trasferimento al Manchester City per 75 milioni di euro. Nelle prossime ore, infatti, Semenyo svolgerà le visite mediche con il club dei citizens, visto che tutti i documenti per il trasferimento dal Bournemouth sono stati scambiati e ogni dettaglio è stato concordato tra le parti. Vitale il rispetto della deadline della clausola rescissoria nel contratto del giocatore con le Cherries, che ha validità fino al 10 gennaio.