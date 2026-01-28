Live TMW Monaco, Pocognoli: "Qualificazione meritata e ora vogliamo andare avanti"

23:09 - Sebastien Pocognoli, allenatore del Monaco, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Come mai ha messo Zakaria in difesa?

"Provo sempre a trovare le miglior soluzioni per la squadra e non avevamo difensori centrali. Ho provato a trovare la soluzione migliore per essere equilibrati e giocare con coraggio. Questa soluzione mi piace e contro il Rennes non giocheremo con 4 difensori dietro".

Preferisce Psg o Newcastle?

"Abbiamo ottenuto una qualificazione meritata. Non ho una preferenza, ho già giocato contro il Newcastle a inizio stagione e conosciamo il Psg. Penso ci possa essere un derby francese. Noi abbiamo centrato il nostro obiettivo e vogliamo provare ad andare avanti. Adesso abbiamo tante partite prima della prossima sfida di Champions e vogliamo arrivarci con tanta fiducia".

Come preparerete le prossime partite?

"Ho detto di approfittare di questa serata per divertirsi pur rimanendo professionisti. Oggi hanno fatto il massimo e ogni giorno dobbiamo sempre essere positivi per fare meglio. Io devo essere duro ma sempre al loro fianco per farli rendere al meglio soprattutto a causa delle prossime assenze. Domani penseremo alle prossime partite".

Zakaria è contento di giocare in difesa?

"Ci siamo solo preparati per questa partita e abbiamo lavorato sulla tattica per due giorni. Era un disposizione intelligente e Zakaria doveva rinforzare la linea difesa".