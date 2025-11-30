Monaco, show Pogba: discorso ai tifosi dopo l'1-0 al PSG. E chiede: "Più atmosfera!"

A piccoli passi, senza correre, Paul Pogba sta riguadagnando spazio. Un tragitto lungo e impervio dopo la squalifica per doping, finché il campione del mondo 2018 è tornato a gustarsi il calcio con un ingaggio estivo al Monaco. E sabato contro il PSG, la Pioche ha fatto la sua seconda apparizione con la maglia biancorossa, la prima davanti ai propri tifosi.

Dopo i suoi 6 minuti contro il Rennes, ha giocato 5 minuti contro i parigini e campioni d'Europa, usciti sconfitti a sorpresa 1-0 dallo stadio Louis II. Estasiato al termine della partita, Paul Pogba è andato incontro ai tifosi nelle tribune dell’impianto per saluti e applausi. In una sequenza ripresa dalle telecamere di beIN Sports, si vede l’ex Juventus arringare la folla per chiedere più sostegno da parte del pubblico, non proprio famoso per essere il più caldo della Ligue 1.

"Oggi (ieri, ndr) è importante, abbiamo vinto. Ma saranno anche le prossime partite. Continueremo tutti insieme, non molliamo", ha dichiarato Pogba. Prima di ripetere: "Ascoltate, bisogna fare più atmosfera!". E al messaggio lanciato ai tifosi, uno dei leader sugli spalti ha risposto: "Non ti preoccupare, l’atmosfera la mettiamo da 30 anni. Non abbiamo bisogno di farlo solo stasera, l’atmosfera la mettiamo da 30 anni, amico! Adesso, bagnate la maglia ragazzi!".

Paul Pogba ha lasciato il settore ultras promettendo di farlo. Con la vittoria contro il PSG, il Monaco è salito provvisoriamente al sesto posto in classifica di Ligue 1 con 23 punti. "È una grandissima prestazione dei giocatori, di tutta la squadra. I tifosi erano lì. Ci hanno spinto", ha raccontato l'ex Juventus ai microfoni ufficiali del club monegasco. "È il risultato che volevamo. Oggi (ieri, ndr) abbiamo vinto. Questo ci darà ulteriore slancio per le prossime partite. Dobbiamo tornare in alto in classifica".