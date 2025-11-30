PSG sconfitto a Montecarlo, Luis Enrique: "Mancata precisione. Non meritavamo di più"
Sconfitta pesante per il Paris Saint-Germain. La squadra della capitale esce battuta dal Louis II di Montecarlo contro il Monaco e rischia di perdere la vetta della classifica qualora oggi il Lens battesse in trasferta l'Angers. Ed al termine della partita, Luis Enrique ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali della società la prestazione:
"Ci è mancata soprattutto la precisione - ha esordito il mister rossoblù -. Quando vedi così tanti giocatori commettere errori imprecisi e facili, è difficile giocare bene in trasferta contro una squadra come il Monaco. Non meritavamo di più. La partita di oggi è stata difficile per entrambe le squadre, non solo per noi. Ma penso che loro se la meritassero più di noi".
Questi i risultati di ieri e il programma della giornata
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 1-0
Marsiglia - Tolosa 2-2
Strasburgo - Brest
Angers - Lens
Le Havre - Lille
Lorient - Nizza
Lione - Nantes
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 30*
2. Marsiglia 29*
3. Lens 28
4. Rennes 24*
5. Lille 23
6. Monaco 23*
7. Strasburgo 22
8. Lione 21
9. Nizza 17
10. Tolosa 17*
11. Angers 16
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14
14. Brest 13
15. Nantes 11
16. Lorient 11
17. Metz 11*
18. Auxerre 8
MARCATORI
10 reti: Greenwood (Marsiglia)
9 reti: Panichelli (Strasburgo)
8 reti: Lepaul (Rennes)
