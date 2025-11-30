Lo Stoccarda punta al terzo posto: il programma della 12^ giornata in Bundesliga
Oggi si chiude la 12^ giornata in Bundesliga con tre partite in programma. Alle 15.30 Amburgo-Stoccarda, alle 17.30 Eintracht-Wolfsubrg, alle 19.30 Friburgo-Mainz. Di seguito il programma completo della giornata con la classifica aggiornata.
BUNDESLIGA, LA 12ª GIORNATA
Borussia Monchengladbach - Lipsia 0-0
Bayern - St. Pauli 3-1
Werder Brema - Colonia 1-1
Hoffenheim - Augsburg 3-0
Union Berlino - Heidenheim 1-2
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1-2
Amburgo - Stoccarda
Eintracht Francoforte - Wolfsburg
Friburgo - Mainz
CLASSIFICA
1. Bayern 34
2. Lipsia 26
3. Borussia Dortmund 25
4. Bayer Leverkusen 23
5. Hoffenheim 23
6. Stoccarda 22*
7. Eintracht Francoforte 20*
8. Werder Brema 16
9. Union Berlino 15
10. Colonia 15
11. Friburgo 13*
12. Borussia Monchengladbach 13
13. Augusta 10*
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8*
16. Heidenheim 8
17. St. Pauli 7
18. Magonza 6*
*Una partita in meno
MARCATORI
14 reti: Kane (Bayern Monaco)
8 reti: Burkardt (Eintracht)
7 reti: Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Diaz (Bayern Monaco)
