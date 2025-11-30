E se in testa alla Ligue 1 ci andasse il Lens? Può superare De Zerbi e Luis Enrique
Prosegue la 14^ giornata in Ligue 1: oggi il Lens farà visita all'Angers alle 17.15 ed avrà la possibilità di superare in un colpo solo Marsiglia e PSG, che ieri hanno entrambe frenato. Vediamo di seguito i risultati della 14^ giornata in Ligue 1 con la classifica aggiornata.
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 1-0
Marsiglia - Tolosa 2-2
Strasburgo - Brest
Angers - Lens
Le Havre - Lille
Lorient - Nizza
Lione - Nantes
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 30*
2. Marsiglia 29*
3. Lens 28
4. Rennes 24*
5. Lille 23
6. Monaco 23*
7. Strasburgo 22
8. Lione 21
9. Nizza 17
10. Tolosa 17*
11. Angers 16
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14
14. Brest 13
15. Nantes 11
16. Lorient 11
17. Metz 11*
18. Auxerre 8
MARCATORI
10 reti: Greenwood (Marsiglia)
9 reti: Panichelli (Strasburgo)
8 reti: Lepaul (Rennes)
