Messi immortale: è il miglior assistman nella storia del calcio. Sotto gli occhi di un numero 1

Una sola partita e si deciderà chi sarà campione in MLS. Oltreoceano il campionato statunitense sta per finire e la fase playoff è arrivata all'ultimo atto: sabato 6 dicembre l'Inter Miami affronterà il Vancouver in una finale a gara secca a Fort Lauderdale. Così verrà decretato il campione finale. Nella notte italiana entrambe le squadre hanno festeggiato, in particolare la banda di Mascherano che ha battuto 5-1 il New York.

Leo Messi? È semplicemente diventato il giocatore con più assist nella storia del calcio. Il fuoriclasse argentino non avrà segnato, ma al minuto 67 ha preso palla spalle alla porta, sfruttando il corpo al limite dell'area per lasciare gli avversari di sasso per un'imbucata per Silvetti: destro diagonale e gol del momentaneo tris. Così il numero 10 dell'Inter Miami e dell'Argentina è stato incoronato il calciatore con più assist nella storia del calcio: 405. Alle spalle della Pulga mostri sacri come Puskas (404) e Pelé con 369.

Curiosità. Una presenza VIP per nulla banale, per assistere alle magie e la classe sconfinata di Leo Messi, sebbene i 38 anni. Infatti al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, è stato pizzicato dalle telecamere e in posti esclusivi Carlos Alcaraz, tennista spagnolo di fama planetaria e attuale numero uno nel ranking ATP mondiale.