Mondiale U20, finale da Davide contro Golia: 50 milioni dividono il Marocco dall'Argentina

C'è una disparità di 50 milioni fra Argentina e Marocco, le due finaliste del Mondiale U20 che vedrà l'atto conclusivo domenica sera a Santiago del Cile (in Italia saranno le 01.00 di lunedì 20). Divario importante fra le due nazionali e ciò rende l'idea della grande impresa dei nordafricani.

Il sito specializzato Transfermarkt valuta la rosa dell'albiceleste 61.8 milioni mentre quella dei Leone dell'Atlante 11.83. Divario che sarebbe potuto essere di gran lunga più ampio, se Real Madrid e Bayer Leverkusen avessero dato il permesso a Franco Mastantuono (valore 50 milioni) e Claudio Echeverri (18 milioni) di partecipare.

Solo la Spagna, eliminata ai quarti di finale dalla Colombia, vale più dell'Argentina mentre il Marocco tra le 24 partecipanti è l'ottava per valore complessivo. Rende l'idea Maher Carrizo, ala destra del Vélez Sarsfield destinata al grande salto: 5 reti in questa Copa Libertadores e altrettanti nel campionato argentino fra Apertura e Clausura. Il suo valore di 10 milioni è quasi equivalente a tutta la rosa marocchina, dove il giocatore di maggior valore è Gessime Yassine, un'altra ala destra in forza al Dunkerque, attualmente 10° nella seconda divisione francese. Il suo valore è di 4 milioni.

Sulla carta la partita non avrebbe storia. Sulla carta. Poi parla il campo e spesso in questi tornei giovanili Davide batte Golia.