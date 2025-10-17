Gyokeres a secco da 6 gare, Arteta: "Gli ho chiesto: 'Sai reggere la pressione?'"

Arrivato all'Arsenal con le stigmate del bomber infallibili, Viktor Gyökeres ha iniziato la sua esperienza con i Gunners realizzando 3 reti nelle prime 4 apparizioni. Successivamente però il centravanti svedese ha infilato sei partite consecutive, fra campionato e coppe, senza andare a segno, tanto basta per far scattare il campanello d'allarme, almeno a livello mediatico.

Sì perché in realtà nella sua conferenza stampa in vista dell'ottava giornata di Premier League contro il Fulham di Marco Silva (domani, ore 16:30), l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta non si è detto affatto preoccupato in merito, rivelando anche la conversazione avuta con l'ex attaccante dello Sporting prima che lo raggiungesse in l'Inghilterra.

Queste le sue parole: "Sono molto contento di quello che ha dato alla squadra. Nel nostro primo incontro gli ho detto: 'Il numero 9 che voglio è quello che, quando non segna da sei o otto partite, riesce a resistere. Se non riesce a resistere, dobbiamo guardare altrove'. La pressione e le aspettative ci saranno. Se indossi la maglia numero 9 dell'Arsenal, devi essere in grado di chiederti: 'Non segno da sei partite. Sono un giocatore diverso? Mi comporto in modo diverso?' Voglio più di quello che ha fatto finora", ha detto il tecnico.