Mourinho, stilettata allo Sporting sugli arbitri. Rui Borges: "Lascio a voi questo rumore"

Ha inizio il terzo turno della Coppa di Portogallo. Stasera in campo il Benfica, contro il Chaves: il tecnico José Mourinho ne ha approfittato per mandare una stilettata ai rivali dello Sporting, spiegando ieri in conferenza stampa: "La finale della scorsa Coppa è stata un lavoro sfortunato dell’arbitraggio, incluso il VAR, che a volte è più importante degli arbitri in campo".

Pronta dunque la risposta dell'allenatore dello Sporting, Rui Borges: "La coppa è nel nostro museo perché siamo sati i migliori" - ha detto in conferenza in data odierna - ". Tutto il resto del rumore è roba vostra. È nel museo per merito. Per tutti gli insuccessi che abbiamo dovuto affrontare".

Poi ha anche aggiunto in merito alle parole di Mourinho: "Sono concentrato su quello che possiamo fare. C'è molto clamore attorno allo Sporting. È un segno che siamo vincenti. Sapere che lotteremo per un trofeo che è esposto nel nostro museo, che possiamo godercelo, è bello. Dobbiamo difendere ciò che abbiamo conquistato. È qualcosa che mi riporta alla mente molti ricordi perché venivo dal basso, avere i miei genitori sugli spalti... è questo che rende speciale la Coppa per me, ed è lì, nel museo, con i nostri nomi sopra".