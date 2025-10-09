Prof. Castellacci: "Infortunio di Politano più lieve di quello di Lobotka. Può recuperare prima"

Dopo infortunio per il Napoli di Antonio Conte. La formazione partenopea dovrà rinunciare Stanislav Lobotka per un problema all'adduttore e a Matteo Politano per un infortunio al gluteo. Sulle due assenza si è pronunciato ai microfoni di 1 Station Radio l'ex medico della Nazionale Italiana e Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici del Calcio Enrico Castellacci:

"Senza conoscere il grado della lesione è difficile fare una valutazione precisa - esordisce il dottore come riportano i colleghi di TuttoNapoli.net -. Posso però ipotizzare che quella di Politano sia più lieve. A intuito, il problema all’adduttore, come quello di Lobotka, tende ad essere più rognoso rispetto a una lesione al gluteo, quindi credo che Politano possa recuperare prima. Ma, non avendo visto né le ecografie né le risonanze, si tratta solo di una valutazione indicativa".

E proprio sulle condizioni dei due giocatori infortunati si è espresso nella consueta conferenza stampa dopo la gara contro il Genoa lo stesso allenatore degli azzurri Antonio Conte: "Politano ha avuto un affaticamento, Lobo si è aperto e ha avuto un po' di dolore nella zona pubalgica. Nazionale andrà? Ci sono i dottori che ti visitano e se non sei abile ti mandano a casa. Speriamo che sia abile".