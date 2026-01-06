Mourinho sull'esonero di Amorim: "Ognuno risponde per sé. Solo lui sa cosa è successo"

Il Manchester United ha esonerato ieri Ruben Amorim e il connazionale José Mourinho ha commentato la notizia: "Quello che è successo con Rúben è qualcosa che solo lui può analizzare. Credo che lo farà insieme al suo staff. Se lo farà pubblicamente o con voi, non lo so", ha detto in un'intervista a O Jogo. Il tecnico del Benfica ha anche risposto a chi teme che il licenziamento di Amorim potesse aumentare la pressione su altri giovani allenatori portoghesi: "Non capisco perché dovrebbe succedere, ma ogni tecnico risponde per sé. Per quanto mi riguarda, no, non la vedo così".

Mourinho ha vissuto la stessa esperienza al Manchester United e ha sottolineato la filosofia con cui affronta queste situazioni: "Quando lascio un club, chiudo la porta e non commento esternamente cosa sia successo. Una porta si chiude e un’altra si apre. La storia resta lì, i numeri restano, i tre trofei sono a casa e questo è tutto".

Durante la sua esperienza a Old Trafford, Mourinho ha guidato il club per 144 partite, vincendo Community Shield, FA Cup e League Cup, prima di essere sostituito da Ole Gunnar Solskjaer al termine di una terza stagione complicata. Ironia della sorte, Solskjaer potrebbe tornare in corsa come interim manager anche questa volta, secondo alcune indiscrezioni.