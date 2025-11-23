MLS, la doppietta di Son non basta, in finale di Western Conference ci va il Vancouver di Muller

I Vancouver Whitecaps di Thomas Muller hanno conquistato un posto nella finale della Western Conference della MLS dopo aver eliminato il Los Angeles FC di Hugo Lloris ai rigori al termine di una sfida ricca di colpi di scena. La squadra canadese aveva chiuso il primo tempo sul 2-0: prima Emmanuel Sabbi ha sfruttato un errore della difesa e del portiere avversario, poi Mathias Laborda ha segnato ribadendo in rete una respinta di Lloris su un colpo di testa di Muller.

Nella ripresa l’LAFC è riuscito a rientrare in partita grazie a una doppietta dell'ex Tottenham Son, che ha firmato il pareggio con una splendida punizione nei minuti di recupero. Nonostante l’espulsione di Tristan Blackmon avesse lasciato Vancouver in inferiorità numerica, la formazione di Los Angeles non è riuscita a completare la rimonta: Son ha colpito il palo dal dischetto e Marco Delgado ha calciato malamente il proprio rigore. Lloris ha neutralizzato il quarto tentativo dei Whitecaps, ma il rigore decisivo trasformato ancora da Laborda ha chiuso la serie in favore dei canadesi.

Vancouver ora attende la vincente tra San Diego e Minnesota per la finale della Conference.