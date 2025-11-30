Vancouver-Inter Miami decreterà il campione della MLS. Muller: "Volevo la finale con Messi"

I Vancouver Whitecaps hanno eliminato San Diego e si sono qualificati così per la finale della MLS Cup, dove affronteranno niente meno che l’Inter Miami di Lionel Messi. Una sfida che promette spettacolo non solo per il titolo in palio, ma anche per il confronto tra due leggende del calcio moderno: Messi e Thomas Müller torneranno a sfidarsi in campo dopo aver scritto pagine importanti del calcio europeo.

Müller, già protagonista nelle fasi finali della MLS, ha espresso entusiasmo per il duello: "Amo vedere giocare Messi, Miami è una squadra molto forte. Abbiamo visto come abbia battuto il New York in maniera convincente. È la finale che desideravo", ha detto il tedesco. "Non si tratta solo di affrontare il miglior giocatore del mondo, ma anche di dare spettacolo: quando ci sono grandi nomi come questi, più persone in tutto il mondo seguono la partita. È una situazione perfetta per tutti i soggetti coinvolti".

La finale vedrà così le vincitrici delle due Conference contendersi il trofeo che decreterà il campione assoluto della MLS. L’attesa cresce, con la promessa di un match emozionante e di altissimo livello, capace di catturare l’attenzione non solo dei tifosi delle due squadre ma anche di tutti gli appassionati.