MLS Cup, sarà Messi contro Muller. Il tedesco: "Mi piace. Volevo la finale con l'Inter Miami"

I Vancouver Whitecaps hanno eliminato San Diego e si sono qualificati per la grande finale della MLS Cup contro l'Inter Miami. Un ultimo scontro tra titani per assegnare il titolo in palio e due leggende del calcio che si sfideranno: Lionel Messi e Thomas Muller. L’attaccante tedesco, campione del mondo in Brasile 2014 ed ex icona del Bayern Monaco, è la grande stella della franchigia canadese che sfiderà il fuoriclasse argentino da 8 palloni d'Oro.

"Non è Messi contro Thomas Müller, è Miami contro i Whitecaps", ha spiegato Muller che a 36 anni è arrivato in MLS, ad agosto di quest’anno. "Forse loro dipendono un po’ di più da lui di quanto questa squadra dipenda da me, perché siamo un gruppo così forte… Capite cosa intendo, no?", le parole riprese da TyC Sports. E sulla finalissima da disputare: "Mi piace vedere Messi giocare, penso che Miami sia davvero una squadra forte. Abbiamo visto che ha battuto New York in modo molto convincente. È una grande finale. È una finale che desideravo. Credo sia importante per tutti".

Con un'ammissione a caricare la nota spettacolo all'imminente duello tra i due: "Il bello non è solo giocare contro il miglior giocatore che abbia mai giocato nel nostro sport e che continua a farlo, ma credo che, quando hai un duello come questo, più persone ti guardano", ha dichiarato Müller. "È una finale di MLS Cup. Ma se si gioca con questi grandi giocatori e nomi del calcio mondiale, allora è un po’ più emozionante per più persone nel mondo. Quindi è una situazione perfetta per tutti i coinvolti".