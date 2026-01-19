Nantes, ecco il quarto rinforzo di gennaio: preso il difensore Almusrati dalla Tunisia
Il mercato invernale del Nantes continua a muoversi con decisione. Dopo gli arrivi di Deiver Machado, Rémy Cabella e Ibrahima Sissoko, i Canaries hanno ufficializzato anche l’ingaggio di Ali Youssif Ibrahim Almusrati, difensore centrale libico di 24 anni.
Reduce da una stagione da protagonista con il Club Africain, attualmente secondo nel campionato tunisino, Almusrati arriva in Francia forte di un’esperienza importante maturata anche con la fascia da capitano al braccio. Con 22 presenze nella nazionale libica, il nuovo acquisto gialloverde porta in dote solidità, leadership e una struttura fisica imponente: alto 1,88, è considerato un profilo affidabile per rinforzare il reparto arretrato.
Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al Nantes fino al 2028 e vestirà la maglia numero 2. Un innesto mirato, pensato per dare maggiore solidità ed esperienza alla difesa nella seconda parte di stagione.