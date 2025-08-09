Ufficiale Nantes, il rinforzo in attacco arriva dall'Austria: Camara in prestito dallo Sturm Graz

Il Nantes rinforza il proprio reparto offensivo con un innesto giovane e di prospettiva. Il club francese ha ufficializzato l’arrivo in prestito con opzione di acquisto di Amady Camara, attaccante maliano di 20 anni proveniente dallo Sturm Graz, campione d’Austria in carica.

Centravanti rapido e dotato di buona tecnica, Camara ha già maturato un’esperienza internazionale con la nazionale del Mali, collezionando due presenze tra i grandi a 20 anni. In Austria, nella scorsa stagione, ha disputato 21 partite tra campionato e coppe, mettendo a segno 3 reti e fornendo 2 assist. Un rendimento che ha attirato l’attenzione della dirigenza gialloverde, convinta di poter far crescere il giocatore in un contesto competitivo come la Ligue 1.

L’opzione di acquisto, fissata a circa 4 milioni di euro, testimonia la fiducia del Nantes nel potenziale del giovane centravanti. Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato come Camara rappresenti un profilo ideale per il progetto tecnico: giovane, talentuoso e già abituato a confrontarsi con il calcio europeo ad alti livelli.