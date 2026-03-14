Premier League, i risultati del pomeriggio: 0-0 a Burnley, colpo esterno del Brighton
Sono appena terminate le due partite pomeridiane valide per il 30° turno di Premier League. Nessun gol, e quindi nessun vincitore, nella sfida tra Burnley e Bournemouth: 0-0 il risultato finale, con poche evoluzioni di classifica.
Colpo esterno del Brighton invece sul campo del Sunderland, dove Minteh al 58' si è inventato il gol che ha deciso l'incontro consegnando i tre punti ai Seagulls, adesso decimi in graduatoria a quota 40 punti. Di seguito classifica aggiornata di Premier e programma dell'intera giornata.
Il programma del 30° turno di Premier League
Sabato 15 marzo
Burnley – Bournemouth 0-0
Sunderland – Brighton 0-1
Arsenal – Everton (18:30)
Chelsea – Newcastle (18:30)
West Ham – Manchester City (21:00)
Domenica 16 marzo
Crystal Palace – Leeds (15:00)
Manchester Utd – Aston Villa (15:00)
Nottingham – Fulham (15:00)
Liverpool – Tottenham (17:30)
Lunedì 17 marzo
Brentford – Wolves (21:00)
La classifica di Premier League
Arsenal 68 (31 partite giocate)
Manchester City 60 (29)
Manchester Utd 51 (29)
Aston Villa 51 (29)
Chelsea 49 (30)
Liverpool 48 (29)
Brentford 44 (29)
Everton 44 (30)
Bournemouth 41 (30)
Brighton 40 (30)
Newcastle 40 (30)
Fulham 40 (29)
Sunderland 40 (30)
Crystal Palace 38 (29)
Leeds 31 (29)
Tottenham 29 (29)
Nottingham 28 (29)
West Ham 28 (29)
Burnley 20 (30)
Wolves 16 (30)