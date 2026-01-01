Aggressione nella notte a Vigo: due tifosi del Lione in ospedale, il Celta prende le distanze

Notte di violenza a Vigo. Nella serata di ieri, che precede il match di Europa League fra il Celta e il Lione, le forze dell'ordine sono intervenute per sedare una rissa avvenuta in un bar della città spagnola fra fazioni opposte. Una vera e propria aggressione quella dei sostenitori di casa che, armati anche di bastoni, hanno lanciato razzi nei pressi del locale dove c'erano i tifosi rossoblù. Di loro sono finiti in ospedale mentre sono stati identificati almeno venti degli aggressori.

E nella giornata di oggi il Celta ha diramato un comunicato in cui prende le distanze da quanto accaduto: "Il club condanna fermamente qualsiasi tipo di azione violenta, come quella registrata ieri sera contro i tifosi dell'Olympique de Lyon. La violenza, in nessuna delle sue manifestazioni, fa parte dell'identità o dei valori del 'celtismo'".