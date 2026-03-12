Chelsea, Fofana crede nella rimonta: "Finché c'è una gara di ritorno, c'è speranza"

Al termine del match perso per 5-2 sul campo del Paris Saint-Germain, il difensore del Chelsea Wesley Fofana ha parlato ai microfoni di Canal + sottolineando gli errori commessi nella partita del "Parco dei Principi" aprendo però ad una possibile rimonta nella gara di ritorno fra cinque giorni a Londra:

"A questo livello, non possiamo permetterci errori. Il quinto gol fa ancora più male. È stata una grande squadra a punirci. Ci assumiamo la responsabilità dei nostri rischi, ci alleniamo per minimizzarli, ma stasera il Paris ha difeso bene e ha pressato bene. Finché c'è una gara di ritorno, c'è speranza. Daremo il massimo; non abbiamo nulla da perdere".