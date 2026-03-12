Il candidato alla presidenza del Barcellona: "Haaland non è un'opzione praticabile nel breve"

Le elezioni in casa Barcellona si avvicinano. Domenica i soci blaugrana sceglieranno il nuovo presidente e il candidato Victor Font è tornato a parlare ai microfoni di Radio Barcelona di Haaland, giocatore accostato ai catalani qualora avesse vinto alle urne: "Haaland è senza dubbio uno dei migliori centravanti al mondo ma breve termine non è un'opzione praticabile perché ha rinnovato un contratto a lunghissimo termine l'anno scorso. Ma personalmente, sono convinto che questi contratti decennali vengano raramente rispettati. Tutto è possibile e dobbiamo essere preparati a un giocatore di questo talento che ha dichiarato di amare la Spagna e l'anno scorso di amare il Camp Nou.

Vogliamo fare una mossa che ci protegga e ci offra queste opzioni. Ci stiamo lavorando e sono convinto che possa succedere. La nostra struttura sportiva sta lavorando sul mercato. Potremo parlare con Flick solo a partire da lunedì, ma nel caso di Haaland, è chiaro che a breve termine né la situazione finanziaria né la nostra pianificazione sportiva la rendono una soluzione immediata. Ciononostante, siamo convinti di poter avere un'opzione preferenziale

Un accordo col City? Stiamo parlando e sono convinto che raggiungeremo un accordo. Non hanno alcun interesse a vendere Haaland; è una mossa strategica. Speriamo di annunciarlo non appena potremo finalizzare. Non so se sarà possibile prima di domenica. Quello che posso promettere è che votando per il cambiamento, voterete per un'alternativa in grado di fare le cose per bene. Qualcosa che impedirà al Real Madrid di ingaggiare Haaland, ma permetterà a noi di farlo. E questo entusiasma i tifosi del Barcellona. Non ci sono stati colloqui con Haaland perché è una questione di club, ma bisogna sapere che Carles Planchart, che Erling Haaland considera un secondo padre, ha un rapporto molto stretto con lui. Si amano e si stimano molto. Non dovremmo trarre in inganno dicendo che giocherà per il Barcellona l'anno prossimo".