Il candidato alla presidenza del Barcellona: "Haaland non è un'opzione praticabile nel breve"

© foto di Federico Serra
Andrea Piras
Oggi alle 15:40Calcio estero
Andrea Piras

Le elezioni in casa Barcellona si avvicinano. Domenica i soci blaugrana sceglieranno il nuovo presidente e il candidato Victor Font è tornato a parlare ai microfoni di Radio Barcelona di Haaland, giocatore accostato ai catalani qualora avesse vinto alle urne: "Haaland è senza dubbio uno dei migliori centravanti al mondo ma breve termine non è un'opzione praticabile perché ha rinnovato un contratto a lunghissimo termine l'anno scorso. Ma personalmente, sono convinto che questi contratti decennali vengano raramente rispettati. Tutto è possibile e dobbiamo essere preparati a un giocatore di questo talento che ha dichiarato di amare la Spagna e l'anno scorso di amare il Camp Nou.

Vogliamo fare una mossa che ci protegga e ci offra queste opzioni. Ci stiamo lavorando e sono convinto che possa succedere. La nostra struttura sportiva sta lavorando sul mercato. Potremo parlare con Flick solo a partire da lunedì, ma nel caso di Haaland, è chiaro che a breve termine né la situazione finanziaria né la nostra pianificazione sportiva la rendono una soluzione immediata. Ciononostante, siamo convinti di poter avere un'opzione preferenziale

Un accordo col City? Stiamo parlando e sono convinto che raggiungeremo un accordo. Non hanno alcun interesse a vendere Haaland; è una mossa strategica. Speriamo di annunciarlo non appena potremo finalizzare. Non so se sarà possibile prima di domenica. Quello che posso promettere è che votando per il cambiamento, voterete per un'alternativa in grado di fare le cose per bene. Qualcosa che impedirà al Real Madrid di ingaggiare Haaland, ma permetterà a noi di farlo. E questo entusiasma i tifosi del Barcellona. Non ci sono stati colloqui con Haaland perché è una questione di club, ma bisogna sapere che Carles Planchart, che Erling Haaland considera un secondo padre, ha un rapporto molto stretto con lui. Si amano e si stimano molto. Non dovremmo trarre in inganno dicendo che giocherà per il Barcellona l'anno prossimo".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
