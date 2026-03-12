Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chi di corner ferisce...: Hjulmand e quel sorriso con il tecnico dei piazzati dell'Arsenal

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 14:12Calcio estero
Andrea Piras

Un curioso siparietto è accaduto ieri sera nel corso del match fra Bayer Leverkusen e Arsenal. Si è discusso molto sulle palle inattive che hanno portato i Gunners e trovare la via del gol in diverse occasioni. Ma alla BayArena, dopo nemmeno un minuto sul cronometro della ripresa, a sbloccare del match con un colpo di testa di Andrich sono stati i tedeschi e proprio su corner. Al momento della rete, si vedono nei video postati sui social, il tecnico Hjulmand si è subito rivolto all'allenatore dei calci piazzati avversario, Nicolas Jover. Un episodio cordiale e concluso poi con un sorriso di entrambi e un pollice in su del membro dello staff londinese.

Il dato che riguarda i calci piazzati dei Gunners è davvero importante. Sono infatti 59 i gol realizzati dalla squadra di Arteta in campionato, 24 arrivano proprio da palla inattiva (di cui 16 da calcio d’angolo). Se contiamo tutte le competizioni invece sono 32 le reti realizzate su calcio da fermo.

Una statistica che ha fatto certamente discutere non solo in Inghilterra. L’Arsenal infatti sistema diversi giocatori ad “infastidire” regolarmente l’uscita del portiere avversario senza però commettere fallo così da avvantaggiare il colpitore di testa all’interno dell’area. Una mossa che, vedendo i numeri, ha portato i suoi frutti. Anche se non tutti gli allenatori sono d’accordo.

