Neymar, l'ex cuoca nega di aver sporto denuncia: "Con lui rapporto professionale, rispetto ed etica"

Pochi giorni fa il quotidiano Metropoles annunciava che Neymar era stato denunciato da una sua ex cuoca personale, Marcela Lermy Mingorance, eppure nelle ultime ore è arrivato un colpo di scena: la querelante ha smentito qualsiasi tipo di procedimento contro il giocatore brasiliano: "Non ho mai intentato una causa per violazione del diritto del lavoro, né alcuna azione legale contro di lui o contro chiunque sia a lui legato", ha dichiarato su Instagram la diretta interessata.

Il quotidiano brasiliano aveva precisato che la signora Marcela Lermy Mingorance accusava la stella brasiliana di averla fatta lavorare 14 ore al giorno, imponendole condizioni di lavoro durissime, oltre che di lesioni fisiche. Ma la cuoca ha tenuto a precisare: "Di fronte alla circolazione di una falsa informazione che coinvolge il mio nome, ci tengo a chiarire le cose: ho lavorato per l'atleta Neymar Jr. tra il 2013 e il 2018, mantenendo sempre un rapporto professionale basato sul rispetto e sull'etica".

Metropoles indicava che la cuoca avesse richiesto una somma di circa 43mila euro come risarcimento, informazione anch'essa confutata: "In data 06/03/2026, un profilo su questa piattaforma (Instagram) ha pubblicato un'informazione utilizzando la mia immagine in modo abusivo, associando il mio nome a un presunto processo per violazione del diritto del lavoro che non esiste. Questa informazione è falsa", ha scritto Marcela Lermy Mingorance. "Sono già in corso misure legali per rimuovere il contenuto e chiamare a rispondere i responsabili", la conclusione.