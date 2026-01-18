TMW Niente Flamengo o Europa, il talento Romero rinnova e segna al debutto in campionato

Il nome del centrocampista Joel Sebastian Romero (20 anni) era finito sui taccuini di mercato di alcuni grandissimi club tra Europa e Sudamerica, si era mosso soprattutto il Flamengo e c'erano attente anche Marsiglia e Sturm Graz, ma uno dei talenti più intriganti del calcio colombiano ha deciso di rimanere in patria e di proseguire la sua avventura nella storica realtà dell'America de Cali. E sembra star avendo anche ragione.

Nei giorni scorsi infatti il Flamengo aveva rilanciato con l'America de Cali per Romero, il quale era arrivato agli ultimi mesi del precedente contratto, ma il club colombiano ha puntato i piedi e tenuto duro, convincendo il classe 2006 e il suo entourage a legarsi ulteriormente al loro progetto e a rimandare così un trasferimento che, magari già la prossima estate, potrebbe invece esserci e portarlo magari anche in Europa.

Una situazione che ha portato al rinnovo di Romero con l'America de Cali fino al 30 giugno del 2028, un accordo formalizzato e ufficializzato nei giorni scorsi dalle varie parti. Festeggiato nel migliore dei modi, visto che Romero ha iniziato fortissimo il nuovo campionato, segnando il gol del definitivo 3-0 all'Inter Bogotà nel subentro conclusivo di mezz'ora. Nel primo passo del suo nuovo, vecchio percorso del club in cui è cresciuto.