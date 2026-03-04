Ufficiale Il River Plate annuncia li successore di Gallardo: Coudet è il nuovo allenatore

Eduardo Coudet è il nuovo allenatore del River Plate. 51 anni, prende il posto di Marcelo Gallardo che ha lasciato la squadra lo scorso 24 febbraio. Il "Chacho" proprio per il glorioso club argentino ha lasciato l'Alavés, che stava guidando da dicembre 2024.

Dopo otto giornate di campionato, il River è settimo nel suo girone, sebbene nelle due partite post-Gallardo la squadra abbia rialzato la testa, con una vittoria e un pareggio.