Ufficiale Un altro sudamericano per il Tata Martino: l’Atlanta acquista Galarza dal River Plate

L’Atlanta United, club di Major League Soccer, ha rafforzato la rosa a disposizione di Gerardo ‘Tata’ Martino con un altro calciatore proveniente dal Sud America. Dopo il portiere Lucas Hoyos , il terzino sinistro Elías Baez e il centrocampista/difensore Tomás Jacob, il club statunitense ha infatti annunciato l’arrivo di Matias Galarza dal River Plate.

Il centrocampista classe 2002 arriva in prestito fino giugno con opzione per il riscatto da parte del club georgiano. Il nazionale paraguayano, 13 presenze e due gol, sbarca dunque negli USA dove fra qualche mese potrebbe essere protagonista con la maglia del suo paese che si è qualificato al Mondiale.

“Matias è un giocatore giovane, di talento, che aggiungerà energia e intensità al nostro centrocampo. - ha spiegato il direttore sportivo Chris Henderson - A 24 anni ha giocato numerose partite importanti in Sud America sia a livello di club sia a livello di nazionale e ha contribuito alla qualificazione alla Coppa del Mondo del suo Paraguay”.