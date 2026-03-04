Ancora 11 reti per il record. Kane va all'inseguimento di Lewandowski: "Non sarà facile"

Servono ancora undici gol a Harry Kane per raggiungere Robert Lewandowski e diventare il miglior marcatore di una stagione in Bundesliga. Il centravanti inglese infatti al momento ha messo a segno 30 reti in 24 presenze e inizia a vedere all’orizzonte quei 41 gol messi a segno dal polacco in 29 presenze nella stagione 2020/21.

Kane dunque dovrà segnare undici gol nelle ultime dieci gare di campionato per eguagliare lo storico record e ai microfoni della Bild si è espresso così in merito: “Sarà difficile battere Lewandowski anche perché se uno guarda attentamente lui ha saltato anche alcune partite, però ha segnato molte triplette in quella stagione. Al momento credo che ci sia il 50% di possibilità di fare meglio, sono in una buona posizione anche se non sono concentrato sui record in sé”.

Il classe ‘93 punta comunque a migliorare se stesso: nella prima stagione con la maglia dei bavaresi infatti riuscì a realizzare 36 reti in 32 presenze vincendo sia il titolo di capocannoniere sia la Scarpa d’Oro, obiettivo quest’ultimo che è alla portata di Kane anche in questa stagione.