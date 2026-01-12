Niente pasillo de honor per il Barcellona, Laporta: "Mbappè antisportivo, doveva essere furioso"

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha lanciato un duro attacco contro Kylian Mbappé a seguito del controverso rifiuto della stella del Real Madrid di partecipare al pasillo de honor dopo la finale di Supercoppa spagnola. Ai microfoni dell'emittente catalana RAC-1, Laporta ha definito "sorprendente" e priva di sportività la decisione del francese di spingere i compagni a lasciare il campo dopo la sconfitta in Arabia Saudita. Secondo il numero uno blaugrana, la reazione dei Blancos è il chiaro segnale di quanto siano rimasti scossi di fronte alla superiorità dimostrata dai rivali storici.

"In vittoria e in sconfitta bisogna essere generosi e rispettosi", ha ammesso Laporta durante l'intervista, sottolineando come nel calcio sia fondamentale mantenere un comportamento equilibrato. Il presidente ha rivendicato l'atteggiamento del Barcellona, descrivendolo come rispettoso nei confronti dell'avversario sconfitto, e ha dichiarato di non riuscire a comprendere l'atteggiamento di Mbappé: "Questo è sport e bisogna saper stare al proprio posto. Per questo non capisco quanto accaduto".

Laporta ha poi accennato alle tensioni latenti nate durante il primo scontro stagionale in campionato al Bernabéu, vinto dal Real, che avrebbero alimentato il clima teso della finale. "C'era un'aria diversa e i giocatori erano un po' piccati, il che è comprensibile", ha spiegato il presidente, aggiungendo di non aver visto il gesto di Mbappé in diretta ma di comprendere quanto possa essere stato difficile accettare il risultato. "Dovevano essere davvero furiosi per la sconfitta, ed è per questo che hanno reagito in quel modo", ha concluso Laporta con una punta di sarcasmo.