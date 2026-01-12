Giornataccia a Valdebebas: dopo Xabi Alonso, cacciato anche l'allenatore del Real Madrid C

Giornata di epurazioni totali in casa Real Madrid. Secondo quanto riportato dal giornalista Rodra, il club spagnolo ha ufficializzato l'esonero di Joselu, tecnico del Real Madrid C, nelle stesse ore in cui è stato sollevato dall'incarico Xabi Alonso, allenatore della prima squadra. Questo doppio addio conferma la volontà della dirigenza di procedere a una ristrutturazione profonda, che non si limita alla gestione dei "grandi" ma coinvolge anche i rami strategici della Cantera madrilena.

Il Real Madrid C rappresenta la seconda squadra riserve all'interno della struttura accademica del club e milita attualmente nel Gruppo 5 della Segunda Federación. La formazione, che disputa i propri match casalinghi presso la Città Sportiva di Valdebebas, è considerata un passaggio fondamentale per la maturazione dei giovani talenti prima dell'approdo al Castilla. Nonostante il licenziamento del tecnico, la società non ha ancora reso noto il nome del successore che prenderà la guida della squadra nel resto della stagione.

Questa doppia decisione sottolinea un clima di forte cambiamento ai vertici del club bianco. Mentre per la successione di Xabi Alonso la dirigenza si è mossa con estrema rapidità per individuare un sostituto all'altezza degli obiettivi stagionali, il vuoto di potere nelle giovanili suggerisce che sia in atto un rimpasto più ampio che potrebbe riguardare l'intera accademia.