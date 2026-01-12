FA Cup, anche il Liverpool al quarto turno: battuto il Barnsley 4-1, 60 minuti per Chiesa

Il Liverpool ha vinto con autorità il match di terzo turno di FA Cup contro il Barnsley (League One), imponendosi 4-1 ad Anfield stasera. I Reds sono passati in vantaggio presto con Szoboszlai (9'), hanno raddoppiato con Frimpong (36') e chiuso i conti nel finale grazie a Wirtz (84'). Nel recupero c'è gloria anche per Ekitike, che fa poker al 94'. Il Barnsley aveva accorciato momentaneamente con Phillips (40') grazie ad un grave errore in fase di possesso proprio dell'ungherese, sotto gli occhi attoniti dei tifosi di casa.

Una vittoria comunque importante per i Reds, con Federico Chiesa titolare e sostituto all'ora di gioco, che proietta il Liverpool al prossimo turno, nonostante qualche rotazione.