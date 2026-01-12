Real Madrid, Mbappè saluta Alonso: "È durata poco, ma è stato un piacere giocare per te"

Attraverso i propri canali social, Kylian Mbappé ha voluto dedicare un ultimo, sentito messaggio a Xabi Alonso, sollevato dall'incarico di allenatore del Real Madrid nelle scorse ore. Il fuoriclasse francese ha espresso profonda gratitudine verso il tecnico basco, sottolineando l'importanza del loro rapporto professionale: "È durata poco, ma è stato un piacere giocare per te e imparare da te. Grazie per avermi dato fiducia fin dal primo giorno", ha scritto l'attaccante dei Blancos.

Nel suo saluto, Mbappé ha messo in risalto le doti tattiche e la preparazione dell'allenatore, dipingendolo come una figura di grande spessore all'interno dello spogliatoio. "Ti ricorderò come un manager con idee chiare e che conosce moltissime cose sul calcio", ha aggiunto il numero 9 madrileno, evidenziando come la visione di gioco di Alonso abbia lasciato un segno nonostante la breve permanenza sulla panchina del Santiago Bernabéu.

Il post si conclude con un augurio per il futuro di Xabi Alonso, ormai accostato a diverse panchine europee di alto livello: "In bocca al lupo per il tuo prossimo capitolo". sa.