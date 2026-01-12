Szoboszlai sbaglia e il Barnsley torna in partita. "Che arroganza! Contro il City non l'avrebbe fatto"

Dominik Szoboszlai è finito al centro di una bufera mediatica per un eccesso di fiducia che ha rischiato di compromettere il terzo turno di FA Cup del Liverpool contro il Barnsley. Dopo aver sbloccato il match con una prodezza dai 25 metri e aver assistito al raddoppio di Jeremie Frimpong, il centrocampista ungherese è stato protagonista di un errore inspiegabile poco prima dell'intervallo. Nel tentativo di proteggere un pallone nella propria area piccola, Szoboszlai ha cercato un lezioso colpo di tacco per liberare l'area invece di rinviare in sicurezza; il mancato impatto con la sfera ha regalato ad Adam Phillips il più facile dei gol, fissando il punteggio sul 2-1 tra lo stupore di Anfield.

La reazione dei tifosi e degli addetti ai lavori è stata immediata e durissima. Sui social, i sostenitori dei Reds hanno bollato il gesto come un atto di "pura arroganza", accusando il giocatore di aver peccato di presunzione contro un avversario di categoria inferiore. Anche dai microfoni di TNT Sports, il commentatore Ally McCoist si è detto incredulo, definendo la scelta del giocatore "incredibile" per un professionista del suo livello, specialmente in una zona di campo così pericolosa dove certi rischi non dovrebbero nemmeno essere presi in considerazione.

Ancora più severo è stato l'ex esterno del Liverpool, Steve McManaman, che durante l'intervallo ha espresso tutta la sua rabbia per l'episodio. "Non mi è piaciuto per niente. Non farebbe mai una cosa del genere contro l'Arsenal o il Manchester City", suggerendo che il calo di concentrazione sia stato dettato proprio dal sottovalutare il modesto Barnsley.