Niente Italia per l'argentino Andino: ha firmato con il Panathinaikos di Benitez
Il giovane talento argentino Santino Andino stavolta lascia il Godoy Cruz per approdare in Europa. L'attaccante 20enne, che un anno fa era stato attenzionato dall'Inter e che in questa sessione di mercato è stato accostato anche al Como, ha firmato con il Panathinaikos. Nuovo rinforzo dunque per l'ex tecnico di Inter e Napoli, Rafa Benitez.
Santino Andino potrebbe fare il suo debutto ufficiale nel calcio greco il prossimo fine settimana, quando il Panathinaikos affronterà Atromitos. Inoltre, giovedì 29, il Panathinaikos ospiterà la Roma in l'Europa League, dunque i giallorossi avranno un ostacolo in più fra i rivali.
