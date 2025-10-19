Ligue 1, Nantes spazzato via dal Lilla: Genesio spicca il volo, ora Fonseca è a -1
Il Lilla riprende slancio dopo aver fermato il PSG e ancora prima aver battuto la Roma in Europa League. La banda di Bruno Genesio si libera del Nantes con un 2-0: un gol per tempo, firmati da Haraldsson e Igamane. Così les Dogues accorciano ulteriormente la classifica e si appaiano al Monaco di Ansu Fati al sesto posto, portandosi a -1 dalla targa del Lione di Fonseca.
Risultato finale
Nantes - Lilla 0-2
8' Haraldsson (L), 89' Igamane (L)
8ª GIORNATA
Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3
Nizza - Lione 3-2
Angers - Monaco 1-1
Marsiglia - Le Havre 6-2
Lens - Paris FC 2-1
Lorient - Brest 3-3
Rennes - Auxerre 2-2
Tolosa - Metz 4-0
Nantes - Lilla 0-2
LA CLASSIFICA FINALE
1. Olympique Marsiglia 18
2. Paris Saint-Germain 17
3. Strasburgo 16
4. Lens 16
5. Lione 15
6. Lilla 14
7. Monaco 14
8. Tolosa 13
9. Rennes 11
10. Nizza 11
11. Paris FC 10
12. Brest 9
13. Lorient 8
14. Auxerre 7
15. Nantes 6
16. Le Havre 6
17. Angers 6
18. Metz 2