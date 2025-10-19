Tel Aviv, derby tra Hapoel e Maccabi cancellato: polizia e civili colpiti da pietre e fumogeni

Erano le 20:52 a Tel Aviv quando la voce di un comandante della polizia locale è stata trasmessa sulle frequenze degli altoparlanti dello stadio Bloomfield. Il derby infuocato tra l’Hapoel Tel Aviv e il Maccabi Tel Aviv - il calcio d’inizio era già stato posticipato di oltre 20 minuti - non si giocherà. Per la partita erano stati dispiegati diversi agenti di polizia a bordo campo, davanti alle curve delle rispettive squadre israeliane.

"La partita è annullata, chiedo a tutti i tifosi di disperdersi in modo ordinato", ha annunciato l’ufficiale di polizia al microfono. Il motivo? Alcuni poliziotti sarebbero rimasti feriti a causa dei numerosi fumogeni e degli oggetti lanciati dalle due frange di ultras. Una cortina indomabile ha generato una nebbia tra gli spalti e anche il campo, nello stadio Bloomfield comprensivo di 28mila spettatori questa sera. Azioni che hanno portato al deterioramento parziale del terreno di gioco, con segni di bruciature in varie zone dell'impianto.

Diversi arresti erano già avvenuti nei pressi dello stadio prima dell'orario del calcio d’inizio inizialmente previsto per la stracittadina del campionato israeliano. Secondo quanto riportato da Sky News, tra i disordini che hanno impedito di dare inizio alla partita tra Maccabi e Hapoel Tel Aviv anche delle pietre lanciate e diversi agenti di polizia. E pure dei civili feriti.