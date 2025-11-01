Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Ho telefonato a Dembelé". Kimpembe racconta: "Vederlo piangere per il Pallone d'Oro..."
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

I numerosi e frequenti infortuni che ha dovuto affrontare Presnel Kimpembe negli ultimi due anni e mezzo al Paris Saint-Germain lo hanno portato a prendere una scelta forte: lasciare il club transalpino e anche l'Europa, per volare in Qatar. Ma un occhio di riguardo per le dinamiche dei suoi ex compagni di squadra, specialmente dopo il trionfo di Ousmane Dembélé come Pallone d’Oro 2025.

"Gli ho telefonato", ha raccontato il difensore francese di 30 anni a Foot Mercato. Con una voce emozionata e fiera per il traguardo tagliato dal numero 10 del PSG dopo una stagione da campione come la scorsa. "È venuto anche qui a Doha (per la sua riabilitazione dall'infortunio, ndr). Ero davvero felice per lui. Onestamente, è stato un motivo di orgoglio. Se lo meritava. Ecco, vedere un giocatore del Paris Saint-Germain, e in più francese, vincere il Pallone d’Oro, è tutto a suo onore e penso che tutti fossero sinceramente felici per lui".

Kimpembe poi ha spiegato quanto fosse commosso Dembele per il premio di miglior giocatore della scorsa stagione nel mondo: "Si è visto anche dai video con i messaggi che ha ricevuto sui social. E davvero, anche lui, quando lo vedi parlare, è una persona che non mostra molto le emozioni. Quindi vederlo piangere sul palco mostra tutta l’energia e la capacità che ha messo per poter vincere questo Pallone d'Oro".

