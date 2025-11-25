Verratti, Luis Alberto e Piatek inguaiano Conceicao: l'Al Ittihad crolla contro l'A Duhail

Brutta batosta per l'Al Ittihad in Qatar. Il club di Jeddah ha perso pesantemente in trasferta contro l'Al Duhail e ora è ottava nel Gruppo Ovest della Champions League asiatica. La formazione di Sergio Conceiçao occupa attualmente l'ultimo posto utile per la qualificazione agli ottavi di finale.

Nonostante potesse schierare l’undici titolare, la squadra guidata dal tecnico portoghese è stata travolta fin dai primi minuti. Impressionante la prestazione di Marco Verratti, che ha dominato e messo in difficoltà giocatori di grande esperienza come Kanté e Fabinho. Boulbina è stato il protagonista assoluto della sfida: ha sbloccato il match al 5’ minuto su assist di Luis Alberto e ha completato la tripletta con altre due reti, al 33’ su passaggio di Verratti e al 53’ ancora servito dall'ex trequartista della Lazio. A 15 minuti dal termine è arrivato il centro di un altro ex Serie A, Krzysztof Piatek. Karim Benzema ha cercato di limitare i danni: al 55’ ha segnato il primo gol dei suoi con un destro ravvicinato e all’83’ ha firmato un capolavoro personale, rendendo meno amara la sconfitta degli ospiti.

Classifica

Al-Hilal 12

Tractor 11

Al Ahli SC 10

Al-Wahda 10

Al-Ahli Dubai 10

Al-Duhail 7

Al Sharjah 7

Al-Ittihad FC 6

Al-Gharafa 3

Al-Sadd 2

Al Shorta 1

Nasaf Qarshi 0