Hoffenheim, si rivede un ex Lecce: Gendrey è tornato in campo dopo 4 mesi

Valentin Gendrey è finalmente tornato in campo dopo il brutto infortunio subito a fine luglio. Il difensore francese dell'Hoffenheim aveva riportato una frattura alla caviglia, un infortunio complesso e doloroso che lo aveva costretto a fermarsi per quasi quattro mesi.

Durante la pausa per le nazionali, Gendrey aveva iniziato i primi test di carico e disputato una mezz’ora di partita in amichevole, verificando la tenuta della caviglia in condizioni controllate. Il weekend scorso il 25enne ha compiuto il passo successivo, scendendo in campo per la prima volta in un match ufficiale, seppur con la seconda squadra in 3. Liga. Contro il Duisburg, l'ex Lecce ha realizzato un assist per il quarto gol prima dell’intervallo, concludendo così una prestazione positiva nonostante sia stato sostituito a metà gara per precauzione.

Acquistato dal club salentino nell’estate 2024 per 8,5 milioni di euro, Gendrey aveva fatto bene nella sua stagione da debuttante con 22 presenze in Bundesliga (1 gol), cinque in Europa League (1 gol) e una in Coppa di Germania, ma una serie di infortuni aveva frenato la sua continuità. Attualmente, la fascia destra della squadra è affidata a Vladimir Coufal, arrivato come rinforzo estivo e protagonista di un ottimo avvio di stagione. Per Gendrey si apre quindi una sfida: il giocatore è pronto a tornare gradualmente e a contare su ogni occasione per ritagliarsi spazio in prima squadra. Il contratto lo lega al club fino al 2028 e il ritorno in campo rappresenta un primo passo verso il pieno recupero e la ripresa della sua carriera a livelli competitivi.