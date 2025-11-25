Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il centro di formazione del PSG compie 50 anni. L'aneddoto di Campos spiega tutto

Il centro di formazione del PSG compie 50 anni. L'aneddoto di Campos spiega tutto
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:42Calcio estero
Michele Pavese

Il Paris Saint-Germain ha celebrato ieri i 50 anni del suo centro di formazione, alla presenza di Yohan Cabaye, Sabrina Delannoy e del direttore sportivo Luis Campos. L’occasione ha permesso a Campos di raccontare un curioso e significativo aneddoto su due giovani talenti, Warren Zaïre-Emery e Senny Mayulu: "Due anni fa avevamo una partita di Champions League contro la Real Sociedad.

Il direttore sportivo della squadra basca voleva visitare il nostro centro di formazione: siamo arrivati in una classe di matematica e lì c’erano Zaïre-Emery e Mayulu, impegnati nello studio, mentre quella sera sarebbero stati titolari. Mi ha detto: ‘Com’è possibile?’ Era sconvolto", ha raccontato il dirigente portoghese. I parigini vinsero poi 2-0 al Parc des Princes, grazie alle reti di Mbappé e Barcola, prima di imporsi anche nel ritorno (2-1).

Oggi i giocatori, entrambi 19enni, hanno trovato continuità e prestigio. Zaïre-Emery è diventato a marzo 2025 il secondo più giovane capitano nella storia del club, nel giorno del suo compleanno. Dopo un periodo altalenante, ha ritrovato brillantezza, sostenuto dai compagni e dall’allenatore. Mayulu, invece, si è messo in luce in Champions segnando in finale contro l’Inter la scorsa stagione (5-0) e trovando nuovamente il gol nella vittoria contro il Barça (2-1) a ottobre, in un match in cui era titolare anche Ibrahim Mbaye, 17 anni. "Cerchiamo di restare uniti. È un orgoglio vedere i titis scendere in campo in partite così importanti, lavoriamo ogni giorno e il mister ci dà fiducia", ha dichiarato Mayulu al termine della partita.

