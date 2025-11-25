Il centro di formazione del PSG compie 50 anni. L'aneddoto di Campos spiega tutto

Il Paris Saint-Germain ha celebrato ieri i 50 anni del suo centro di formazione, alla presenza di Yohan Cabaye, Sabrina Delannoy e del direttore sportivo Luis Campos. L’occasione ha permesso a Campos di raccontare un curioso e significativo aneddoto su due giovani talenti, Warren Zaïre-Emery e Senny Mayulu: "Due anni fa avevamo una partita di Champions League contro la Real Sociedad.

Il direttore sportivo della squadra basca voleva visitare il nostro centro di formazione: siamo arrivati in una classe di matematica e lì c’erano Zaïre-Emery e Mayulu, impegnati nello studio, mentre quella sera sarebbero stati titolari. Mi ha detto: ‘Com’è possibile?’ Era sconvolto", ha raccontato il dirigente portoghese. I parigini vinsero poi 2-0 al Parc des Princes, grazie alle reti di Mbappé e Barcola, prima di imporsi anche nel ritorno (2-1).

Oggi i giocatori, entrambi 19enni, hanno trovato continuità e prestigio. Zaïre-Emery è diventato a marzo 2025 il secondo più giovane capitano nella storia del club, nel giorno del suo compleanno. Dopo un periodo altalenante, ha ritrovato brillantezza, sostenuto dai compagni e dall’allenatore. Mayulu, invece, si è messo in luce in Champions segnando in finale contro l’Inter la scorsa stagione (5-0) e trovando nuovamente il gol nella vittoria contro il Barça (2-1) a ottobre, in un match in cui era titolare anche Ibrahim Mbaye, 17 anni. "Cerchiamo di restare uniti. È un orgoglio vedere i titis scendere in campo in partite così importanti, lavoriamo ogni giorno e il mister ci dà fiducia", ha dichiarato Mayulu al termine della partita.