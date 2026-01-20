Nwaneri al Marsiglia, accordo raggiunto con l'Arsenal: i dettagli. Quando arriva da De Zerbi

Il Marsiglia ha raggiunto un accordo con l’Arsenal per ingaggiare Ethan Nwaneri in prestito. Stando a quanto riferito ultimamente da The Athletic, è tutto fatto per l'avventura di sei mesi dell'esterno offensivo inglese alla corte di De Zerbi: la speranza del club francese è che il 18enne viaggi dopo la partita dei Gunners contro l’Inter in Champions League (questa sera, ore 21), nella migliore delle ipotesi mercoledì.

Formula dell'affare. Sarà un trasferimento in prestito oneroso, ma il costo si riduce in base al numero di presenze. Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha spinto affinché l’operazione andasse a buon fine per permettere al giocatore prodotto nell'Academy di essere maneggiato con cura dall'allenatore dell'OM De Zerbi.

Nwaneri ha trovato poco spazio in questa stagione (ha preso parte a 12 partite, di cui 3 di Champions League per un totale complessivo di 515 minuti), invece era stato utilizzato di più lo scorso anno da Arteta. Considerato una grande promessa dai Gunners - ha un contratto valido fino al 2030 che lo dimostra -, avrà il ruolo di vice-Greenwood, ex Manchester United e attuale capocannoniere della Ligue 1 che così potrebbe rifiatare dopo i molteplici straordinari in stagione. Sul tema di mercato è intervenuto lo stesso De Zerbi in conferenza stampa oggi, alla vigilia del match contro il Liverpool: "Nwaneri lo conosco, è un buon giocatore, ma non è il momento di parlarne. Siamo nel pieno del mercato, bisogna chiedere a Pablo Longoria (il presidente dell’OM, ndr)".