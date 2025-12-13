Il PSV fa il vuoto: 4-3 all'Heracles, +9 dal secondo posto. E domani c'è Ajax-Feyenoord

Il PSV Eindhoven vince una gara rocambolesca contro l'Heracles e fa sempre di più il vuoto in Eredivisie. La squadra di Peter Bosz si è portata a +9 dal secondo posto, con il Feyenoord, unica inseguitrice, che domani dovrà vedersela con l'Ajax, ad Amsterdam.

Nel primo tempo il PSV si è portato in avanti con i gol di Pepi al 20' e di Saibari al 32', entrambi su calcio di rigore. Al 6' di recupero del primo tempo, l'Heracles ha accorciato con il gol di Hornkamp. Nella ripresa ecco il 2-2 di Kulenovic al 60', poi PSV di nuovo avanti con Veerman al 70', nuovo pari di Hornkamp al 73' e colpo del ko firmato dal solito Til all'81'.

Il programma della 16^ giornata in Eredivisie

Telstar-NEC 2-2

Groningen-Volendam 3-0

PSV Eindhoven-Heracles 4-3

Zwolle-Fortuna Sittard 1-0

Sparta Rotterdam-Heerenveen

Ajax-Feyenoord

Twente-Go Ahead Eagles

NAC-Utrecht

AZ-Excelsior (Rinviata)

La classifica

1. PSV 43 punti

2. Feyenoord 34

3. NEC 28

4. Ajax 26

5. Groningen 26

6. AZ 25

7. Utrecht 22

8. Twente 21

9. Sparta Rotterdam 20

10. Zwolle 19

11. Go Ahead Eagles 18

12. Fortuna Sittard 18

13. Heerenveen 17

14. Excelsior 16

15. Volendam 14

16. Heracles 14

17. NAC 12

18. Telstar 12