Il PSV fa il vuoto: 4-3 all'Heracles, +9 dal secondo posto. E domani c'è Ajax-Feyenoord
Il PSV Eindhoven vince una gara rocambolesca contro l'Heracles e fa sempre di più il vuoto in Eredivisie. La squadra di Peter Bosz si è portata a +9 dal secondo posto, con il Feyenoord, unica inseguitrice, che domani dovrà vedersela con l'Ajax, ad Amsterdam.
Nel primo tempo il PSV si è portato in avanti con i gol di Pepi al 20' e di Saibari al 32', entrambi su calcio di rigore. Al 6' di recupero del primo tempo, l'Heracles ha accorciato con il gol di Hornkamp. Nella ripresa ecco il 2-2 di Kulenovic al 60', poi PSV di nuovo avanti con Veerman al 70', nuovo pari di Hornkamp al 73' e colpo del ko firmato dal solito Til all'81'.
Il programma della 16^ giornata in Eredivisie
Telstar-NEC 2-2
Groningen-Volendam 3-0
PSV Eindhoven-Heracles 4-3
Zwolle-Fortuna Sittard 1-0
Sparta Rotterdam-Heerenveen
Ajax-Feyenoord
Twente-Go Ahead Eagles
NAC-Utrecht
AZ-Excelsior (Rinviata)
La classifica
1. PSV 43 punti
2. Feyenoord 34
3. NEC 28
4. Ajax 26
5. Groningen 26
6. AZ 25
7. Utrecht 22
8. Twente 21
9. Sparta Rotterdam 20
10. Zwolle 19
11. Go Ahead Eagles 18
12. Fortuna Sittard 18
13. Heerenveen 17
14. Excelsior 16
15. Volendam 14
16. Heracles 14
17. NAC 12
18. Telstar 12
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.