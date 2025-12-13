Liverpool, Ekitike: "Con l'Inter grande gara. Salah? Vedete tutti quanto sia importante"

A decidere la sfida che il Liverpool ha vinto 2-0 contro il Brighton oggi in Premier League è stato Hugo Ekitike, autore di una doppietta. Le copertine però le ha prese Mo Salah, reintegrato da Arne Slot in squadra. L'egiziano ha risposto presente fornendo un assist al compagno, che al termine del match lo ha ringraziato ed esaltato, senza entrare nella diatriba con l'allenatore.

Parlando alla BBC, l'attaccante francese - giunto già a 10 reti in stagione alla sua prima annata con i Reds - ha dichiarato su Salah: "Mohamed è un grande giocatore, grande professionista. Lo guardo come un esempio. Potete vedere tutti quanto sia incisivo per noi in termini di gol e assist. Lui è una leggenda qui. Condividere il mio percorso con lui è una benedizione per me. Questo è il tipo di giocatore che ci fa piacere guardare in una partita calcio".

Sulla sua personale doppietta e sulla vittoria, Ekitike spiega: "È stato davvero importante. Abbiamo fatto una grande partita in Champions League (contro l'Inter, n.d.r.). L'ultima partita in Premier League contro il Leeds è stata difficile. Siamo tornati a Liverpool e oggi era importante vincere e magari ricominciare qualcosa. Oggi sono felice".

Sul suo ambientamento poi aggiunge: "Mi piace molto la mia vita qui. Ho ottimi compagni di squadra, così come lo staff, dei grandi tifosi. Mi danno così tanto amore che cerco di restituirlo. Il modo migliore è segnare gol, essere coinvolti e vincere partite. Sono solo qui e faccio il mio lavoro. Che io giochi con Flo (Wirtz) o Alex (Isak), faccio del mio meglio per completarli".