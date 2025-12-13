Real Sociedad, Zubeldia senza filtri: "Secondo tempo ridicolo, sensazione di impotenza"

La Real Sociedad chiude il 2025 in casa con un’amara sconfitta contro il Girona. Dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo grazie a Guedes, la squadra di Sergio Francisco ha subito la rimonta negli ultimi dieci minuti, cedendo il passo ai catalani per 2-1. Una battuta d’arresto che lascia la squadra in piena crisi e mette in evidenza le difficoltà di una stagione tormentata da infortuni e problemi di rendimento.

A parlare subito dopo il fischio finale è stato Igor Zubeldia, che non ha risparmiato critiche: "Dopo il gol ci siamo completamente disconnessi dalla partita. Cercavamo di attaccare, ma non ce la facevamo, e con una pressione così non si può ottenere nulla. Nella ripresa, ancora una volta, abbiamo fatto ridere, c'era una sensazione di impotenza. Giocando in questo modo può batterci chiunque, non solo una squadra di Primera División, ma anche di qualsiasi altra categoria".

Il centrocampista ha sottolineato la frustrazione per la stagione fin qui negativa: "Credo che abbiamo perso undici delle prime quindici partite, e una volta passati in vantaggio, non potevamo permetterci di lasciare scappare partite come questa. Ma dopo il gol siamo spariti dal campo". Zubeldia ha scelto di non entrare nella questione della posizione di Sergio Francisco, dimostrando responsabilità e unità di gruppo: "Se qualcuno deve parlare di questo, siamo noi. Continueremo a lottare".