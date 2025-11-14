Ufficiale Panathinaikos, scelto il nuovo dt: è l'ex Valencia Miguel Angel Corona

Miguel Angel Corona è il nuovo direttore tecnico del Panathinaikos. Lo annuncia il club tramite un comunicato ufficiale, che evidenzia la nuova organizzazione del club ellenico dopo l'arrivo di Rafa Benitez come nuovo allenatore, di qualche settimana fa:

"L'Associazione Calcio Panathinaikos (PAE) annuncia l'inizio della collaborazione con Miguel Ángel Corona, che assume immediatamente il ruolo di Direttore Tecnico del club e Responsabile del Settore Calcio. La sua assunzione rientra nel piano di radicale ristrutturazione della squadra. Il signor Corona è nato a Talavera de la Reina, Spagna, il 12 febbraio 1981. Ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Real Madrid e ha proseguito giocando per Saragozza, Poli Ejido, Albacete, Almería, e ha militato anche in Australia. Durante la sua carriera da calciatore professionista, ha anche studiato e conseguito una laurea in Giurisprudenza in Spagna.

Immediatamente dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell'estate del 2017, Corona ha assunto il ruolo di direttore sportivo all'Almería. Nel gennaio 2020 è stato ingaggiato dal Valencia come capo del dipartimento scouting e negli anni successivi è stato promosso a Direttore Tecnico e, successivamente, a Direttore Sportivo dei Pipistrelli, posizione che ricopriva fino a poco tempo fa. Diamo il benvenuto a Miguel Ángel Corona nella famiglia del Panathinaikos".