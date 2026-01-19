Paquetà-Flamengo, la pista non è tramontata: può lasciare il West Ham anche dopo gennaio

Il nome di Lucas Paquetà continua a circolare con insistenza nei radar del Flamengo, deciso a riportare a casa uno dei suoi talenti cresciuti nel vivaio. Il centrocampista del West Ham resta infatti un obiettivo concreto del club di Rio, anche se al momento la trattativa non ha registrato passi in avanti.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, negli ultimi giorni non ci sarebbero stati nuovi contatti tra i due club: l’ultimo confronto risale alla scorsa settimana. Paquetà, dal canto suo, spinge per un ritorno in Brasile per motivi personali e guarda con favore alla possibilità di vestire di nuovo il rossonero. Il brasiliano non ha preso parte alla vittoria degli Hammers contro il Tottenham sabato scorso, ma l’assenza non sarebbe legata a questioni di mercato: il giocatore è rimasto fuori per un lieve problema fisico.

I tempi, comunque, giocano a favore del Flamengo. In Brasile la finestra di mercato resterà aperta fino a marzo, mentre il campionato scatterà a fine gennaio. Il debutto stagionale del Flamengo è in programma il 29 gennaio a San Paolo: Paquetà non ci sarà, ma la dirigenza resta al lavoro per provare a riportarlo a casa. Il ritorno è possibile, la partita è ancora tutta da giocare.