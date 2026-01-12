Paquetà ha chiesto di lasciare il West Ham: c'è il Flamengo, pronta una spesa record

Lucas Paquetá è sempre più vicino all’addio al West Ham. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha chiesto di non essere convocato per la sfida di FA Cup contro il QPR e ha manifestato chiaramente la volontà di tornare in Brasile già in questo mercato invernale. Come riporta The Athletic, la sua destinazione preferita è il Flamengo, il club in cui è cresciuto e dove sogna di rientrare prima del prossimo Mondiale.

Dopo tre anni e mezzo in Inghilterra, Paquetá si è progressivamente disamorato della Premier League anche a causa della vicenda scommesse che lo ha visto coinvolto. Il Flamengo è pronto a mettere sul tavolo circa 40 milioni di euro per riportarlo a Rio de Janeiro (diventerebbe il trasferimento più caro della storia), ma il West Ham non ha ancora deciso se privarsi di uno dei suoi uomini chiave a stagione in corso. Gli Hammers, attualmente in piena lotta per non retrocedere, considerano il brasiliano una pedina fondamentale per la salvezza.

La sua assenza contro il QPR, nonostante fosse fisicamente disponibile, ha alimentato ulteriormente le voci di rottura. Secondo fonti vicine al giocatore, Paquetá non vestirà la maglia del West Ham nella prossima stagione. Arrivato nel 2022 dal Lione per 51 milioni di sterline, il suo rendimento è calato dopo l’indagine della FA sulle presunte violazioni legate alle scommesse, dalle quali è stato poi completamente scagionato. Quell’episodio, però, gli è costato un trasferimento al Manchester City e ha inciso profondamente sul suo equilibrio emotivo. Il club londinese non ha nascosto la delusione per la posizione del giocatore, soprattutto dopo averlo sostenuto nei momenti più difficili.