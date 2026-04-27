Stagione finita anche per Mbappe? Il francese non forzerà anche in vista del Mondiale

Se il Barcellona e la Spagna piangono per l'infortunio di Yamal, la Francia e il Real Madrid non ridono. A meno di 50 giorni dal Mondiale, destano grande preoccupazione le condizioni di Kylian Mbappé. che potrebbe aver terminato la sua stagione dopo l'infortunio accusato all’81° minuto nella sfida contro il Betis Siviglia, terminata 1-1. "Credo che Mbappé non giocherà più fino al Mondiale", ha dichiarato il giornalista Pedrerol, sottolineando come l’infortunio possa tenerlo lontano dal campo più a lungo del previsto.

Una lettura condivisa anche da Marca, che suggerisce come il francese possa essere tentato di non forzare il recupero in vista della Coppa del Mondo 2026. "È il tipo di problema fisico che molti giocatori accusano quando si avvicina un grande torneo internazionale", ha scritto, aggiungendo che il giocatore appare "affaticato e frustrato".

Dallo staff tecnico arrivano segnali più cauti. L’allenatore Alvaro Arbeloa ha spiegato nel post-partita: "Avvertiva dolore, speriamo che nei prossimi giorni la situazione migliori". Il club ha poi parlato di un "sovraccarico muscolare agli ischiocrurali della gamba sinistra", escludendo lesioni gravi. Gli esami preliminari avrebbero dato esito rassicurante, ma ulteriori accertamenti tramite risonanza magnetica chiariranno meglio i tempi di recupero. Per Mbappé, autore comunque di 41 gol in stagione, si profila una chiusura amara: il Real Madrid è ormai fuori dalla corsa al titolo in Liga e già eliminato dalla Champions League. A poco più di un mese dall’inizio del Mondiale, la priorità potrebbe ora diventare il pieno recupero fisico.