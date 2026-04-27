TMW Dalla Champions al Mondiale fino al Pallone d'Oro: il talento di Olise alla prova del 9

Michael Olise è arrivato al Bayern Monaco senza il clamore riservato ai grandi fuoriclasse, ma oggi è difficile raccontare la squadra bavarese senza partire da lui. Alla sua seconda stagione in Germania, il francese non è più soltanto un talento inserito in un sistema quasi perfetto: è diventato uno dei punti di riferimento tecnici e creativi di una delle squadre più strutturate e ambiziose d'Europa.

Il dato più evidente è quello numerico, quasi irreale: 19 gol e 29 assist in 49 partite. Ma ridurre Olise alle statistiche sarebbe un errore di prospettiva, perché il suo impatto è soprattutto qualitativo: ritmo, lettura delle situazioni, capacità di "spaccare" le partite bloccate e di trasformare una giocata ordinaria in un’azione potenzialmente decisiva. In un calcio sempre più sistemico, Olise resta un giocatore libero nella testa prima ancora che in campo.

Attorno a lui si è costruita una narrazione particolare a Monaco. Non è il leader che urla, non è il trascinatore emotivo alla Kimmich, né la macchina da gol alla Kane. Eppure è sempre più centrale. Questa apparente discrezione alimenta un dibattito interessante. Olise è un fuoriclasse silenzioso, oppure un talento ancora non del tutto esploso nella sua dimensione globale? Le sue giocate contro il Real Madrid suggeriscono la seconda ipotesi: un calciatore che non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale.

Nel contesto del Bayern, Olise rappresenta un elemento quasi anomalo: creativo, istintivo, poco prevedibile. Ed è proprio questo contrasto a renderlo prezioso. La sfida contro il Paris Saint-Germain diventa una prova del 9, non solo per il Bayern ma per lo stesso Olise. Partite come queste non servono solo a definire un percorso stagionale, ma a misurare la distanza tra un grande giocatore e un giocatore decisivo nei momenti che contano. In Baviera qualcuno già lo accosta ai grandi esterni della storia recente del club (Robben e Ribery su tutti). Forse è prematuro, anche se una cosa è chiara: Olise non è più una promessa e potrebbe ambire al Pallone d'Oro.