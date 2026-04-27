Provocazioni, nervi tesi e gol dell'ex su rigore (col cucchiaio): Wahi show a Marsiglia

L’Olympique Marsiglia continua a rallentare la sua corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Il pareggio per 1-1 contro il Nizza rappresenta un’occasione mancata pesante, soprattutto perché tutte le rivali dirette - tra cui Lione, Lilla e Rennes - hanno invece conquistato i tre punti.

La serata del Vélodrome è stata segnata soprattutto dal ritorno da avversario di Elye Wahi, ex Marsiglia oggi al Nizza, protagonista assoluto del match. L’attaccante ha infatti firmato il gol del pareggio nei minuti finali con un rigore calciato con un cucchiaio, gelando lo stadio e prendendosi una piccola rivinncita personale.

Il clima in campo è stato incandescente: Wahi è stato più volte al centro di tensioni con i difensori dell’OM, in particolare con Leonardo Balerdi e Facundo Medina, tra provocazioni e contatti al limite. La situazione è degenerata dopo il gol, al punto che l’attaccante è stato accompagnato fuori dal campo dalla sicurezza per evitare ulteriori scontri. Nel post partita, Claude Puel ha spiegato la gestione del giocatore: "Ho dovuto contenerlo, ma il suo gol è la risposta migliore. È un ragazzo che sta imparando a controllarsi". Più pacato il commento del portiere del Marsiglia, Gerónimo Rulli: "Non voglio parlare di lui. È un mio ex compagno. Ha segnato un bel gol, fine".